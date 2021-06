„XY ist der Vorläufer des interaktiven Fernsehens“

Seit 2002 moderiert Rudi Cerne die legendäre Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Am Mittwoch präsentiert der 62-Jährige in einer Spezialsendung (20.15 Uhr, ZDF) ausnahmsweise gelöste Verbrechen. Persönlich blieb er vor der Welt der Kriminalität fast immer verschont – bis auf zwei Ausnahmefälle. Doch er hat erfahren, dass letztlich jeder zum Täter werden kann.

Vom Sportstar zum Moderator Rudi Cerne kommt aus Wanne-Eickel. Er gehörte in den 1980er Jahren zu den erfolgreichsten Eiskunstläufern der Welt. Der mehrfache Deutsche Meister krönte seine Laufbahn 1984 mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Europameisterschaften in Budapest. Als Journalist kam Cerne über den WDR („Sport im Westen“) und die ARD („Sportschau“) zur ZDF-Sportredaktion. Bis 2006 moderierte er 75 Mal „das aktuelle Sportstudio“, seit 2002 „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Der 62-Jährige ist seit 1987 verheiratet, Vater einer Tochter (Jahrgang 1990) und lebt in Rodenbach bei Hanau (Hessen).

Herr Cerne, ein Special wie „XY-Gelöst“ wo es um aufgeklärte Fälle geht, dürfte für Sie als Moderator vermutlich entspannender sein als eine reguläre Sendung, oder ... ?

Rudi Cerne: Das ist sehr richtig. Denn es ist schön, wenn man von Beginn der Sendung an weiß, dass der Fall durch erfolgreiche Polizeiarbeit gelöst wurde.

Zerren denn ungelöste Fälle an Ihren Nerven?

Cerne: An den Nerven zerren wäre zu viel gesagt, aber es ist schon eine gewisse Spannung vorhanden, weil ich auch immer hoffe, dass gute, sachdienliche Hinweise hereinkommen. Die Fälle sind extrem emotional. Wir haben es mit Kapitaldelikten zu tun, Mord und Totschlag, Raubüberfall und Vergewaltigung. Nach 20 Jahren habe ich schon fast alles erlebt, aber dann geschieht wieder ein Mord, bei dem ich mich frage: Wie kann ein Mensch so viel Hass oder so einen unbegreiflichen Blutrausch entwickeln?

So gesehen sollten Sie eine Erschwerniszulage bekommen...

Cerne: Das nun wieder nicht. Ich werde oft gefragt: Können Sie noch ruhig schlafen? Klar, hängst du die Sendung nicht mit dem Anzug in den Schrank. Aber ich kann gut schlafen.

Und wie geht das?

Cerne: Ich habe kein Rezept dafür, aber ich kann tatsächlich nach der Sendung emotional gut einen Schlussstrich ziehen. Ich schaffe es, gut abzuschalten. Das haben mir auch die Beamten und Beamtinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit auf den Weg gegeben: ‚Sie müssen diese Fälle im Studio lassen, ansonsten bringt Sie das um den Schlaf.‘

Wie schalten Sie genau ab?

Cerne: Sehr erfolgreich bei einer Runde Golf. Der nächste Golfplatz ist nur fünf Kilometer von unserem Haus entfernt, da kann ich selbst am Abend locker 9 Loch spielen – gemeinsam mit meiner Frau, denn ansonsten könnte die Ehe gefährdet sein (lacht). Da gehe ich los, und schon auf dem ersten Fairway bin ich in einer anderen Welt. Die Spechte klopfen ihre Reviere ab, die Falken und Bussarde kreisen, das ist Natur pur – herrlich.

Doch nehmen wir an, Sie hätten sich 2002 zwischen einem Angebot für eine gemütliche Quizshow und einer Offerte für „Aktenzeichen XY“ entscheiden können...

Cerne: Dann würde ich auch aus heutiger Sicht „Aktenzeichen“ nehmen. Ich bin sehr dankbar, dass mir die Verantwortlichen im ZDF dieses Angebot unterbreitet haben. Im Prinzip ist „XY“ ja der Vorläufer des interaktiven Fernsehens. Eine geniale Erfindung von Eduard Zimmermann. Zudem bewirken wir etwas. Der Bildschirm wird zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt. Und diese Sendung ist seit mehr als 50 Jahren relevant, einfach wichtig.

Wurden Sie selbst schon einmal Opfer eines Verbrechens?

Cerne: Als ich im südfranzösischen Carcassonne mit „Holiday on Ice“ unterwegs war, wurde mir ein nagelneuer BMW trotz Alarmanlage vom Parkplatz geklaut – 1000 Kilometer von Zuhause entfernt. Das ist die brenzligste Situation, mit der ich dienen kann.

Und 1978 wurden Sie mit dem damals gesuchten RAF-Terroristen Christian Klar verwechselt. Ist das richtig?

Cerne: Das ist richtig. Es gab ein Fahndungsfoto von Christian Klar mit einer verblüffenden Ähnlichkeit. Und prompt glaubte am Flughafen Düsseldorf jemand, ihn in mir zu erkennen und hat die Polizei verständigt. So wurde ich von drei, vier bewaffneten Polizisten in Gewahrsam genommen. Die meisten hatten Maschinenpistolen, und einer forderte mich mit vorgehaltener Pistole auf: „Hände hoch.“

Wie beklemmend war diese Erfahrung für Sie?

Cerne: Stress pur, ich erinnere mich noch daran, dass der Polizeikommissar blasse Lippen hatte. Ich selbst hatte sofort einen trockenen Mund, denn ich bin in meinem Leben noch nie mit einer Waffe in Schach gehalten worden. Das Ganze passierte im „Deutschen Herbst“, der Hochzeit des RAF-Terrorismus. Mir war klar, das kann sich nur um eine Verwechslung handeln. Aber ich habe keinen Aufstand gemacht, sondern einfach nur Folge geleistet und bin mitgegangen. Nach einer knappen halben Stunde hatte sich der Fall geklärt.