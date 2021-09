Wrack der Estonia wird untersucht

Tallinn. Bei Untersuchungen am Wrack der untergegangenen Fähre „Estonia“ ist ein privat finanziertes Expertenteam mit einem Roboter bis zum Autodeck vorgedrungen. „Es ist uns gelungen, zwei Türen auf der Steuerbordseite des Autodecks zu filmen, durch die sich die Leute in das Ober- und Unterdeck bewegen konnten. Es stellte sich heraus, dass sie intakt und geschlossen waren“, sagte Leiter Margus Kurm.

Dies sei eine „wichtige Entdeckung“, die in Berechnungen und Simulationen berücksichtigt werden müsse. Bisherige Studien sind laut Kurm davon ausgegangen, dass die Türen auf dem Autodeck durch den Wasserdruck zertrümmert wurden und von dort aus Wasser in die unteren Decks gelangt ist. „Wenn sich jetzt herausstellt, dass die Türen noch intakt sind, musste das Wasser von woanders unter das Autodeck fließen.“ Die Expedition erfolgt im Auftrag der Hinterbliebenen-Organisation der Opfer der Katastrophe – parallel zu einer offiziellen Untersuchung durch staatliche Behörden. Für die Aufnahmen bewegte sich der Roboter entlang des Autodecks bis in eine Tiefe von etwa 50 Metern.

Der Untergang der „Estonia“ gilt als die schwerste Schiffskatastrophe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fähre war in der Nacht zum 28. September 1994 mit 989 Menschen an Bord vor der finnischen Südküste gesunken. 852 Menschen starben, nur 137 überlebten. Dem offiziellen Untersuchungsbericht zufolge war das abgerissene Bugvisier die Ursache für den Untergang. Es gibt bis heute Zweifel an der Unglücksursache. dpa