Wo Prinz Philips letzte Ruhestätte liegt

Für jeden Royal gibt es im Fall des Todes Vorbereitungen. „Operation Forth Bridge“ ist der Codename des Plans, der die Angelegenheiten nun für Prinz Philip regelt. Während im Königreich bis zum Begräbnis eine Staatstrauer herrscht und alle Flaggen auf halbmast wehen, beraten sich der Zeremonienmeister und ranghöchste Offizier des königlichen Haushalts, Lord Chamberlain (derzeit ist das Earl Peel), und Premierminister Boris Johnson mit Königin Elizabeth II. darüber, wie die Beerdigung ihres Gatten vonstattengehen soll. Als Ehemann des Souveräns stünde dem Herzog von Edinburgh ein Staatsbegräbnis zu, doch er ließ bereits zu Lebzeiten wissen, dass er „weniger Tamtam“ vorziehen würde und lieber eine private, im militärischen Stil gehaltene Beerdigung in der Kapelle St. George’s auf dem Gelände von Schloss Windsor wünscht. Als letzte Ruhestätte hat Prinz Philip die Frogmore Gardens gewählt, den privaten Friedhof der Royals, wo auch Queen Victoria und Prinz Albert beigesetzt sind. Für Königin Elizabeth II. hat eine achttägige Trauerzeit begonnen, in der sich die Monarchin aus der Öffentlichkeit zurückziehen darf.

Die Thronnachfolge ist von Prinz Philips Tod unberührt, da er nie darin vorkam. Ehepartner von Monarchen haben keinen Anspruch auf den Thron. Prinz Charles bleibt weiterhin Nachfolger von Königin Elizabeth II. kap