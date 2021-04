Wird Drach ausgeliefert?

Amsterdam. Die Auslieferung des früheren Reemtsma-Entführers Thomas Drach aus den Niederlanden nach Deutschland ist nach Ansicht der Amsterdamer Staatsanwaltschaft reine Formsache. Es gebe keinerlei Gründe, den Auslieferungsantrag der Kölner Justiz abzulehnen, sagte eine Vertreterin der Anklage am Dienstag in Amsterdam. Drach selbst führte keine Einwände an. In einer kurzen Sitzung hatte das Gericht über den Antrag beraten. Ein Urteil wird am 4. Mai verkündet.

Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach wird verdächtigt, 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt/Main begangen zu haben. Bei einem Überfall wurde ein Wachmann schwer verletzt. Drach war am 23. Februar in Amsterdam festgenommen worden und sitzt seitdem in Auslieferungshaft. Drach hatte über Video am Prozess teilgenommen. Er wollte sich noch nicht zu den Vorwürfen äußern, da er seinen deutschen Anwalt noch nicht gesprochen habe. Drach war 2013 nach vierzehneinhalbjähriger Haft frei gekommen. dpa