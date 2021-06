„Wir verbittern immer mehr“

Berlin. Mit rund sechs Millionen verkauften Tonträgern gehören die Prinzen zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands. Mit ihrem neuen Album „Die Krone der Schöpfung“ feiern die Leipziger nun ihr 30-jähriges Jubiläum. Doch das findet unter ganz neuen Vorzeichen statt – von der Pandemie bis zu einem neuen, politisch sensiblen Humorverständnis. Frontmann Sebastian Krumbiegel erklärt, wie die Band darauf reagiert und sich in diesen schwierigen Zeiten behauptet.

AdUnit urban-intext1

Auch Mine auf Album dabei Sebastian Krumbiegel wurde 1966 in Leipzig als Sohn der Musikwissenschaftlerin Cornelia Krumbiegel und des Chemikers Peter Krumbiegel geboren. Sein älterer Bruder ist der Musiker und Musikwissenschaftler Martin Krumbiegel, seine Schwester Susanne Krumbiegel ist Sängerin. Auf dem Album mit dabei ist Popakademie-Absolventin Mine (Bild), die mit den Prinzen den Song „Gabi und Klaus“ neu interpretiert.

Herr Krumbiegel, Ihr Album kommt zu einem Zeitpunkt heraus, an dem die Pandemie auf dem Rückzug ist. Sind zuversichtliche Songs wie „Geliebte Zukunft“ auf diese Zeit gemünzt?

Sebastian Krumbiegel: Das war der Plan. Ich wollte ein optimistisches Lied machen, weil ich gemerkt habe, wie wir alle immer mehr verbittern und lahmgelegt sind. Ich habe auch an mir selbst gemerkt, wie negativ mich das gestimmt hat, sicher auch, weil mir der Live-Adrenalinschub fehlt. Den brauchen wir Künstler wie die Luft zum Atmen. Aber ich bin nie ein Schwarzseher gewesen, deshalb wollte ich sagen: „Hey Leute, das wird alles wieder“, ohne dabei schnulzig oder pathetisch zu werden.

Dafür haben Sie sich viel fremde Unterstützung durch andere Songschreiber und Interpreten geholt. Warum war das nötig?

AdUnit urban-intext2

Krumbiegel: Wir haben eine neue Plattenfirma, ein neues Management und neue Produzenten, und die haben uns angehalten, dass wir mal versuchen sollen, mit anderen Leuten zu schreiben. Zuerst fand ich die Idee doof. Ich dachte: „Das schaffen wir aus eigener Kraft“, aber dann haben wir uns mit Leuten wie Ulla Meinecke, Tobias Röger oder Joe Walter getroffen, und das war die beste Entscheidung überhaupt, weil wir dadurch aus unserer Grütze herausgekommen sind. Man überschätzt sich, wenn man denkt, man könne alles alleine schaffen.

Gegenwärtig scheint aber Ironie nicht mehr so gut anzukommen wie früher. Da sind eher moralische Imperative angesagt.

AdUnit urban-intext3

Krumbiegel: Natürlich kann es sein, dass wir zeitgeist- oder geschmacksmäßig daneben liegen, aber ich mache etwas nicht vordergründig aus dem Grund, weil ich denke, dass ich damit erfolgreich bin. Wenn man allein nach den Zahlen geht, dann ist Dieter Bohlen der größere Künstler als alle Tocotronics oder Blumfelds zusammen. Natürlich wünschen wir uns kommerziellen Erfolg, aber den kannst du sowieso nicht planen. Ich glaube, dass uns mit unseren Sympathisantinnen und Sympathisanten eine gemeinsame Weltsicht verbindet, ein ähnliches Humorverständnis. Da geht es um eine Art Leichtigkeit, ein Nicht-Moralisieren - die Dinge zwar anzusprechen, aber eben locker und vor allem nicht belehrend.

AdUnit urban-intext4

Ein Lied wie „Dürfen darf man alles“ beginnt mit der Zeile „Darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen?“. In einer von „MeToo“ sensibilisierten Gesellschaft wird so etwas schnell missverstanden.

Krumbiegel: Mir ist klar, dass dieser Satz erstmal verstören kann. Wenn jemand die Ironie da nicht versteht, dann ist das eben so. Gegen Applaus von der falschen Seite kannst du nichts machen. Auch mit unserem Song „Deutschland“ sind wir von einigen missverstanden worden. Auf einmal hieß es: „Jetzt spielen irgendwelche Nazis dieses Lied“. Die haben eben nicht gecheckt, dass das genau das Gegenteil eines patriotischen Liedes ist.

Sie werden demnächst 55. Wie blicken Sie denn als selbst bekennender Optimist in die Zukunft?

Krumbiegel: Natürlich nervt es, dass körperlich ein paar Sachen nicht mehr so funktionieren wie vor 20, 30 Jahren, und dass du nicht mehr so Party machen kannst, ohne dafür am nächsten Tag bestraft zu werden. Andererseits fühle ich mich gefestigter und selbstsicherer als früher. Natürlich gibt es Dinge, die mir allgemein Sorgen machen, zum Beispiel eben diese sprichwörtliche Spaltung in unserer Gesellschaft. Es scheint nur noch Gut und Böse, Schwarz und Weiß oder eben politisch links und rechts zu geben. Wir sollten wieder lernen, miteinander zu reden - weniger übereinander, wir sollten uns an Dingen erfreuen, die wir als selbstverständlich betrachten. Zum Beispiel unsere demokratischen Grundwerte, die ich als Ossi nach 23 Jahren DDR vielleicht wirklich besser zu schätzen weiß als viele, die es nicht anders kennen.