Offenbach. Der Winter 2020/21 war in Deutschland erneut zu warm – zum zehnten Mal in Folge. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in seiner vorläufigen Bilanz der Monate Dezember, Januar und Februar berichtete, lag der Temperaturdurchschnitt bei 1,8 Grad und damit um 1,6 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung immer noch 0,4 Grad, hieß es.

Mit knapp 180 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erreichte der Winter 2020/21 fast genau seinen Sollwert von 181 Litern pro Quadratmeter. Am 28. Januar fiel dabei in Bernau-Goldbach im Südschwarzwald mit 87,4 Litern pro Quadratmeter die größte Tagesmenge. Beim Sonnenschein verzeichneten die Meteorologen ein Plus. Mit mehr als 175 Stunden überschritt die Sonnenscheindauer ihr Soll von 153 Stunden im Vergleich zur Periode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur Periode 1991 bis 2020 lag die Sonnenscheindauer geringfügig über dem Wert von 170 Stunden. dpa