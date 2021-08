Wildschweinrotte hilft Fahrraddieb

Karlsruhe. Ein mutmaßlicher Dieb ist in Karlsruhe der Polizei durch die Lappen gegangen – mit Unterstützung einer Wildschweinrotte. Beamte wollten am Freitagmorgen, noch zu nachtschlafender Zeit, einen Radfahrer stoppen, der ohne Licht unterwegs war. Der Mann flüchtete und wurde zu Fuß zwischen Wohnhäusern verfolgt, hieß es im Bericht. In der Erzbergerstraße sahen sich die Polizisten mit einer Rotte von zehn Wildschweinen konfrontiert. „Die Beamten mussten einen Umweg wählen, wodurch sie den Radfahrer aus den Augen verloren.“ Das Fahrrad konnten sie beschlagnahmen. Es stamme sehr wahrscheinlich aus einem Diebstahl. epd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1