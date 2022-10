Wiesenclown ganz vorn

Berlin/Hilpoltstein. Das Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres 2023. Wie der Nabu und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mitteilten, bekam der stark gefährdete Vogel bei der öffentlichen Abstimmung mehr als 43 Prozent der Stimmen. Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ist 12 bis 14 Zentimeter groß und verdankt seinen Namen seiner braun-orangen Brust und Kehle, so der LBV. Wegen seines weißen Gesichtsbandes über den Augen werde es auch Wiesenclown genannt. Vogel des laufenden Jahres ist der Wiedehopf.

Ein Braunkehlchen-Männchen.

Das Braunkehlchen brauche artenreiche Wiesen und Blühstreifen. Diese Flächen seien wegen der intensiven Landwirtschaft immer seltener zu finden, so der LBV. Der Vogel komme fast überall in Deutschland vor, am häufigsten im Osten und Nordosten. Er bevorzuge weniger dicht besiedelte Regionen. Deutschlandweit leben noch 19 500 bis 35 000 Brutpaare. Zurzeit ist das Braunkehlchen im Winterquartier in Afrika südlich der Sahara und kehrt im April zurück. epd