Wichtige Helfer im Kampf gegen den Klimawandel

Berlin. Noch in der vergangenen Regierung hat der Schutz der Moore, die als wichtige Helfer für den Klimaschutz gelten, für unheimlichen Ärger gesorgt: Die damalige CDU-Bundesagrarministerin Julia Klöckner überwarf sich mit SPD-Umweltministerin Svenja Schulze aus Angst, dass bisherige Felder unter Wasser gesetzt werden, Bauern sie nicht mehr gut bewirtschaften könnten. Nun hat sich am Mittwoch die heutige rot-grün-gelbe Bundesregierung auf eine Nationale Moorschutzstrategie geeinigt, will Landwirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Warum das entscheidend ist? Eine Erklärung in vier Schritten.

Böden werden zu Klimakillern

Moore sind starke Klimaschützer, wenn sie intakt sind, der Untergrund matschig feucht-braun ist, Orchideen und fleischfressende Sonnentau, Sumpfohreule und Birkhuhn oder andere seltene Pflanzen und Tiere dort leben. Denn: Weltweit bedecken sie zwar nur drei Prozent der Landfläche, sie speichern aber etwa so viel Kohlenstoff, wie sich in der gesamten Vegetation der Erde findet. Nur: Mit dem Torfabbau und ihrer Nutzung wandeln sie sich zu Kohlenstoffquellen und feuern die Erderhitzung an. Allein in Deutschland werden so jedes Jahr 53 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre freigesetzt. Die nicht mehr intakten Moorböden machen laut der Moorstrategie 7,5 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgas-Emissionen aus.

Zerstörte Moore in Deutschland

Früher gab es in Deutschland vor allem ganz im Norden, aber auch im Alpenvorland Moorlandschaften. Sie entstehen überall dort, wo das Wasser nicht abfließen kann. Über Jahrzehnte wurden sie dann allerdings trockengelegt – für Straßen und Häuser, für Felder, Wiesen, Weiden. Das galt einst als großer Fortschritt, zum Beispiel für die Ernährungssicherung. Sinkt der Wasserstand in den Mooren, kommt jedoch an den Torf, aus dem sie bestehen, Sauerstoff. Die Folge: Der Kohlenstoff, der in den abgestorbenen Pflanzenresten im Torf gebunden war, wird nach und nach frei und geht als Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Dass 92 Prozent der Moore in Deutschland entwässert sind, soll sich darum ändern.

Mögliche Baustofflieferanten?

Der Untergrund soll wieder nasser werden, der Torfabbau soll „mittelfristig“ auslaufen. „Nur so kann es in Deutschland gelingen, bis 2045 treibhausgasneutral zu leben und zu wirtschaften“, steht in der Strategie. Die Moorböden müssen dann allerdings anders bewirtschaftet werden. Noch wird gut die Hälfte der Moorflächen zum Beispiel als Grünland für die Milchviehwirtschaft genutzt.

Erste Landwirte experimentieren zwar schon mit sogenannten Paludikulturen, sie bauen auf nassen Böden zum Beispiel Rohrkolben an als Baustoff oder Torfmoose als Torfersatz. Aber das rechnet sich für die Landwirte bisher nicht. Für die Produkte fehlt der Markt. Der Bund verspricht nun, diese in Kooperation mit den Ländern zu fördern. Auch Photovoltaik-Anlagen auf Moorböden sollen neue Einkommensmöglichkeiten bieten.

Schutz ganz freiwillig

Am Ende sollen ab 2030 jedes Jahr fünf Millionen Tonnen CO2 gespart werden. Ob das klappt: offen. Denn die neue Art der Moorwirtschaft soll freiwillig sein, zumindest vorerst. Finanzielle Anreize sollen den Umstieg leichter machen. So stellt der Bund mit dem „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ bis 2026 vier Milliarden Euro zur Verfügung, aber nicht nur für die Wiedervernässung von Mooren, sondern auch für den Schutz alter Wälder oder den grünen Umbau von Städten.

Umweltschützer forderten am Mittwoch konkretere Schritte. NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger etwa warnte: „Das Zeitfenster, um überfällige Maßnahmen ambitioniert umzusetzen und die Klimawandelfolgen auf erträglichem Niveau zu halten, schließt sich.“

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Bernhard Krüsken, gab via Nachrichtenagentur dpa zu bedenken: Noch vor einigen Jahrzehnten sei die Nutzung von Mooren zur heimischen Lebensmittelproduktion „staatlich gefördertes Ziel“ gewesen. Von der neuen Ausrichtung seien nun ganze Regionen betroffen. Den Betrieben und Familien müssten da „gleichwertige wirtschaftliche Alternativen“ geboten werden. Der Moorfrieden – er ist zumindest brüchig.