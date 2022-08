Weniger Unfälle mit Kindern

Wiesbaden. Im vergangenen Jahr sind so wenige Kinder im Straßenverkehr verunglückt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Im Schnitt wurde allerdings immer noch alle 24 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. 49 Kinder verloren 2021 auf diese Weise ihr Leben. Die meisten Kinder, die 2021 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Vor allem auf dem Fahrrad sind Kinder gefährdet. © Marijan Murat/dpa

Der Rückgang ist für den Leiter Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, „eine echte Erfolgsgeschichte“. Laut Statistik kamen im vergangenen Jahr rund 22 300 Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden. Das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenig wie noch nie seit der Deutschen Vereinigung. Anfang der 1990er Jahre hatte es mehr als 50 000 Verkehrsunfälle mit Kindern pro Jahr gegeben, über 500 Kinder ließen jährlich ihr Leben. 2020 starben in Deutschland 48 Kinder im Straßenverkehr – eines weniger als 2021.

Tiefstand wegen Pandemie

Ein Grund für den Tiefststand dürfte die Corona-Pandemie gewesen sein: Schulen waren zeitweise geschlossen, ebenso wie viele Freizeiteinrichtungen. Familien waren weniger unterwegs und verreisten seltener. Dafür spricht, dass im Januar und Februar – während des zweiten Winter-Lockdowns – deutlich weniger Kinder betroffen waren als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre.

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Uhrzeiten, zu denen Kinder verunglücken: Kinder zwischen 6 und 14 verunglücken den Daten zufolge montags bis freitags besonders häufig zwischen 7 und 8 Uhr morgens. „Dies ist die übliche Zeit, zu der sich die Kinder auf dem Weg zur Schule befinden“, berichten die Statistiker. „In dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr zwölf Prozent der verunglückten 17 500 Kinder im entsprechenden Alter im Straßenverkehr verletzt oder getötet.“ dpa