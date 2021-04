Taipeh. Mehr als eine Woche nach dem schweren Bahnunglück in Taiwan ist die Zahl der Toten von 50 auf 49 korrigiert worden. Dies ergaben DNA-Untersuchungen, wie am Sonntag das Notfallzentrum mitteilte. Analysen deuteten darauf hin, dass einige Gewebeproben bislang nicht identifizierter Toter bekannten Opfern zugeordnet werden können, sagte Chou Fang-I, Generalstaatsanwalt in Hualien. Unter den 49 Opfern seien auch ein Franzose und zwei US-Bürger. Es handelte sich um das seit Jahrzehnten schwerste Zugunglück in der asiatischen Inselrepublik.

AdUnit urban-intext1

Der Schnellzug war am 2. April mit rund 500 Passagieren an Bord kurz vor einem Tunnel im Landkreis Hualien mit einem Kranwagen zusammengeprallt und entgleist. Mindestens 218 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Laut dem Notfallzentrum befanden sich am Sonntag noch 28 der Verletzten im Krankenhaus. Der Kranwagen war oberhalb der Bahnstrecke auf einem Hügel bei einer Baustelle geparkt. Er rollte den Ermittlungen zufolge aber den Hang hinab und stürzte auf die Schienen. Ob menschliche Nachlässigkeit oder mechanisches Versagen die Ursache war, wird derzeit untersucht. Der Kranwagen-Fahrer wurde in Haft genommen. dpa