Berlin. Im Corona-Sommer 2020 war das Baden vielerorts entspannter. Strenge Abstandsregeln sorgten für viel Platz in Bädern und an Stränden. Wer dort keinen Platz fand, wich an andere Badestellen aus, mitunter auch unbewachte – mit Folgen: Im vergangenen Jahr sind deutschlandweit mindestens 378 Menschen ertrunken, die meisten (286) in Flüssen und Seen. In Nord- und Ostsee ertranken 21 Menschen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag in Berlin bekannt gab. Weil viele Schwimmbäder wegen der Pandemie auch komplett geschlossen blieben und Kurse und Unterricht ausfielen, stieg laut DLRG der Anteil der Nichtschwimmer deutlich.

Gefährlicher Badespaß: DLRG-Helfer bergen einen entkräfteten Mann. © dpa

Und trotzdem: Insgesamt waren es neun Prozent weniger Tote als im Vorjahr, sagte Sprecher Achim Wiese. Die meisten Menschen hätten sich an die Empfehlungen gehalten, nur an bewachten Stellen zu baden. Doch im besonders heißen August hätten viele auch andere, unbewachte Badestellen aufgesucht. Allein in dem Monat ertranken 117 Menschen – laut Wiese so viele wie seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Die meisten Menschen – 79 – ertranken in Bayern, vor Niedersachsen mit 50 Ertrunkenen und Nordrhein-Westfalen mit 47 Badetoten.

Bundesweit starben 18 Kinder im Vorschul- und fünf Kinder im Grundschulalter im Wasser. Die Bäderschließungen im Corona-Jahr und der Ausfall von Schwimmunterricht hätten laut Wiese den Nichtschwimmeranteil in Deutschland vergrößert. Nach Schätzungen der Lebensretter konnten im vergangenen Jahr bundesweit eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. dpa