Weniger Babys und Arbeitende

Peking. Nach Jahrzehnten der Ein-Kind-Politik hat China mit einer rapide alternden Gesellschaft und einem massiven Rückgang der Geburten zu kämpfen. Jetzt droht das bevölkerungsreichste Land auch noch zu schrumpfen. Schon in den vergangenen zehn Jahren ist Chinas Bevölkerung nur noch um jährlich 0,53 Prozent auf 1,41178 Milliarden Menschen gewachsen – so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Wie die Volkszählung weiter ergab, schreitet die Überalterung des Milliardenvolkes unaufhaltsam voran: Die Zahl der Chinesen über 60 Jahre ist seit 2010 um 5,44 Prozent auf 264 Millionen gestiegen, wie das Statistikamt in Peking am Dienstag berichtete. Knapp jeder fünfte Chinese (18,7 Prozent) ist heute schon älter als 60 Jahre, während die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter weiter zurückgeht.

Die Gruppe zwischen 15 und 59 Jahren verkleinerte sich um 6,79 Prozentpunkte auf einen Anteil von 63 Prozent. „Die weitere Alterung der Bevölkerung setzt langfristig die ausgewogene Entwicklung weiter unter Druck“, sagte der Direktor des Statistikamtes, Ning Jizhe. Experten warnen, dass die demografische Entwicklung die zweitgrößte Volkswirtschaft bremsen wird.

Das Statistikamt wies Berichte zurück, dass die Bevölkerung bereits 2020 zurückgegangen sei – erstmals seit fast sechs Jahrzehnten. Experten erwarten aber „in diesem oder dem nächsten Jahr“ einen Rückgang, wie Staatsmedien berichteten.

Nur 1,3 Kinder pro Frau

Als Grund wird der massive Geburtenrückgang genannt, der als „alarmierend“ beschrieben wird. Das vierte Jahr in Folge fiel im vergangenen Jahr die Zahl der Geburten – um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwölf Millionen, wie das Statistikamt berichtete. Die jetzt genannte Zahl der Geburten ist auffallend höher als im Februar vom Ministerium für öffentliche Sicherheit mit 10,04 Millionen berichtet. Da in China rund zehn Millionen Menschen im Jahr sterben, deutet der stetige Geburtenrückgang in Richtung Null-Wachstum oder Bevölkerungsrückgang. Auch fiel die Fruchtbarkeitsrate laut Statistikamt auf 1,3 Kinder pro Frau - deutlich niedriger als die 2,1, die für eine stabile Bevölkerungszahl notwendig wären.

„In städtischen Gebieten dämpfen die hohen Kosten für Wohnraum, Gesundheit und Ausbildung die Begeisterung junger Paare, Kinder zu bekommen“, stellte das Wirtschaftsmagazin „Caixin“ fest. Zudem geht die Zahl der Eheschließungen zurück. Die Scheidungsrate in China ist viel höher als etwa in Japan oder Südkorea. Viele Paare warten auch mit der Heirat und gründen erst später Familien. dpa

