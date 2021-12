Weniger Angriffe auf Moscheen im Südwesten

Baden-Württemberg. Die Zahl der Angriffe auf Moscheen in Baden-Württemberg ist 2021 zurückgegangen. Bis Ende September verzeichnete das Innenministerium fünf Anschläge auf Moscheen, wie ein Sprecher der Behörde in Stuttgart mitteilte. 2020 hatte es den Angaben zufolge neun Angriffe mit Ziel auf Moscheen gegeben.

Angriffe auf Synagogen in Baden-Württemberg gab es 2021 laut Innenministerium in sechs Fällen. Dabei sind alle Delikte bis einschließlich Ende September verzeichnet. Im Vorjahr gab es demnach ebenfalls sechs Angriffe auf Synagogen.

Für große Betroffenheit hatte ein Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm im Juni 2021 gesorgt. Die Fassade blieb rußgeschwärzt zurück, verletzt wurde niemand. Der Landtag verabschiedete in der Folge eine Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung. Der mutmaßliche Täter floh in die Türkei, wo ihm aufgrund seiner türkischen Staatsangehörigkeit keine Auslieferung droht.