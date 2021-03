Wiesbaden. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland um mehr als zehn Prozent gesunken. 2020 wurden laut Statistischem Bundesamt rund 100 000 Abtreibungen gemeldet. 2010 waren es 110 400 Abbrüche gewesen. Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl 2020 um knapp ein Prozent. Überdurchschnittlich stark gingen die Abtreibungen im vergangenen Jahrzehnt bei jungen Frauen zurück, wie die Wiesbadener Statistiker am Mittwoch berichteten. Die Zahl der Abtreibungen bei 15- bis 17-Jährigen sank um 66 Prozent, bei 18- bis 19-Jährigen um 67 Prozent. 42 Prozent betrug der Rückgang bei Frauen zwischen 20 bis 24 Jahre. Teilweise sei diese Entwicklung darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Frauen in dieser Altersgruppe generell sank, hieß es. Allerdings ist der demografische Rückgang geringer als der Rückgang bei den Abtreibungen. dpa