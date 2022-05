Wenig Regen und viel Sonne in Rheinland-Pfalz

Offenbach. Das Wetter zur Wochenmitte bleibt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland meist trocken und sonnig, bei angenehmen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, werden am Mittwoch 18 bis 24 Grad erreicht. Bis auf ein paar Wolken im Norden bleibt es heiter und der Regen aus. Die Nacht zum Donnerstag wird meist klar. Gebietsweise können Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten von elf bis fünf Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag hält das freundliche Wetter an. Nur vereinzelt muss den Angaben zufolge mit Niederschlag gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Vor allem in der Vorderpfalz wird es warm, im nördlichen Bergland werden noch 18 Grad erreicht. Die Nacht zum Freitag bleibt bis auf ein paar Wolken klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad, im Bergland werden örtlich noch 7 bis 4 Grad erreicht.