Wenig Hoffnung für verirrten Wal in Themse-Schleuse

London. Für einen rund vier Meter langen Wal, der sich in London in einer Themse-Schleuse verirrt hat, sinken die Rettungschancen. Man stelle sich darauf ein, das Tier einzuschläfern, teilte die Hilfsorganisation British Divers Marine Life Rescue am Montagabend auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Wal war am Wochenende aus unbekannten Gründen im Südwesten von London in einer Schleuse aufgetaucht. Am Sonntagabend hatten im Bezirk Richmond noch Hunderte Schaulustige beobachtet, wie Helfer stundenlang daran arbeiteten, das Tier aus der dortigen Schleuse zu befreien. Allerdings konnte der junge Minkwal den Rettern entkommen – am Montagnachmittag war er zurück in Richmond und sogar noch ein ganzes Stück weiter gelangt, nämlich an die Teddington-Schleuse. BILD: dpa

