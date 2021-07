Welttag des Kusses: Auch Tiere knutschen gern mal

Berlin. Küssen klappt nur zu zweit. Da geht es den Tieren wie den Menschen. Natürlich sind es keine Liebesbekundungen, wie wir sie kennen, wenn Vierbeiner, Meeresbewohner oder Luftakrobaten ihre Artgenossen abbusseln. Während der Mensch gerade in Corona-Zeiten wohl etwas zurückhaltender und weniger wahllos Schmatzer verteilt, knutschen manche Tiere ungehemmt weiter – sicherlich auch am Dienstag, wenn der Welttag des Kusses ansteht. Was den Menschen das Küsschen auf die Wange, ist etwa den Elefanten eine Begrüßung mit den Rüsseln. Wenn die Dickhäuter ihre Allzweckwerkzeuge ineinander verschlingen, dann betasten und beriechen sie sich. Elefanten finden so gegenseitig etwa heraus, wo sie gewesen sind, was sie aßen oder auch wie sie sich fühlen. dpa

