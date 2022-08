Weltkriegsbombe in Berlin-Friedrichshain entschärft

Berlin. Die Weltkriegsbombe in Berlin-Friedrichshain ist entschärft. Bis zu 12.000 Anwohnerinnen und Anwohner dürfen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Sperrungen wurden aufgehoben, wie die Polizei am Freitagmorgen per Twitter mitteilte. Die Überreste der Bombe sollen nun auf den Sprengplatz der Polizei im Grunewald gebracht werden.

Laut Polizei befanden sich an dem Blindgänger zwei Zünder, die vor Ort mittels einer Schneideanlage mit Hochdruckwasser entfernt und anschließend gesprengt werden sollten.

Nach Angaben der Sprecherin war die Polizei am Donnerstagnachmittag mit zwei Lautsprecherwagen unterwegs. 250 Polizisten kümmerten sich um die Straßensperrungen und gingen von Haustür zu Haustür. Auf Twitter wurden die Menschen darum gebeten, den Bereich selbstständig zu verlassen. In der Mercedes-Benz-Arena wurde eine Notunterkunft eingerichtet mit einem gesonderten Raum für Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie es hieß.

