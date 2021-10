Weitgehend heiter und viel Sonne am Freitag

Rhein-Neckar. Nach Nebelauflösung zeigt sich am Freitag der Himmel über der Metropolregion weitgehend heiter mit einigen Sonnenstunden. Dabei bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils böiger Wind aus Südwest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel Sonne bei kühlen bis milden Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende in Baden-Württemberg. Am Samstagvormittag könne es gebietsweise neblig werden und Sprühregen geben, danach werde es meist heiter, teilte der DWD am Freitagmorgen in Stuttgart mit. (mit dpa)