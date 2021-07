Weitere Festnahme im Fall Münster

Münster. Im Missbrauchskomplex Münster hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige wurde am Mittwoch in Regensburg gefasst, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Beamten durchsuchten seinen Wohnort und Arbeitsplatz und identifizierten einen Tatort von schweren sexuellen Missbrauchshandlungen. Außerdem stellten sie weitere Datenträger sicher.

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen sexueller Gewalt gegen Kinder in Nordrhein-Westfalen, die seit dem Jahr 2019 aufgedeckt wurden. Etwa 30 Kinder sollen in dem Gesamtkomplex Opfer geworden sein. dpa