Wegen Virus umgeplant

Erfurt. Als erste Bundesgartenschau während einer weltweiten Pandemie hat die große Blumenschau in Erfurt ihre Tore für Besucher geöffnet. Mit Tüten voller Pflanzen sind die ersten Gäste am Freitagmorgen auf dem Egapark in Empfang genommen worden. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) teilten Tüten voll mit Minze, Thymian und mehr für die Besucher bei der Eröffnung des Buga-Geländes auf dem Egapark aus. „Es war eine Megabaustelle, elf Jahre Arbeit findet heute ihren Höhepunkt“, sagte Ramelow.

AdUnit urban-intext1

„Auf diesen Tag haben wir elf Jahre lang hingearbeitet“, erklärte auch Bausewein. Dann habe wegen Corona vieles umgeplant werden müssen. Bis Anfang der Woche sei noch unklar gewesen, ob die Schau in der Pandemie überhaupt eröffnen könnte. Die eingeschränkte Öffnung ist aber auch mit dem neuen Infektionsschutzgesetz möglich. Rund 6000 Besucher hatten sich nach Veranstalterangaben für den ersten Tag der bis 10. Oktober geplanten Blumenschau angemeldet. dpa