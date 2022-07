Wegen hoher Waldbrandgefahr im Südwesten: Mitgebrachte Grills tabu

Stuttgart. Die weiter ansteigenden Temperaturen im Südwesten führen zu einem stärkeren Risiko von Waldbränden im Land. Wie das Ministerium für Ländlichen Raum in einer Meldung mitteilte, gelten nun besondere Regeln. Laut Forstminister Peter Hauck sollte man sich aus diesem Grund unbedingt an die gängigen Verhaltensregeln für einen Besuch im Wald halten. Nicht nur weggeworfene Zigaretten, auch Glasflaschen können schnell zu einem Brand führen. Besonders gefährlich ist allerdings vor allem der Funkenflug, der durch offenes Feuer entstehen kann. „Im Wald herrscht sowieso von Anfang März bis Ende Oktober ein generelles Rauchverbot und wenn gegrillt wird, dann nur an den ausgewiesenen Grillstellen“, betonte Minister Hauck.

Um die Wälder und Waldbewohner zu schützen, bittet das Forstministerium um die Beachtung folgender Regeln:

Vom 01. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot .

Feuer ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Je nach Situation können die jeweiligen Forstbehörden weitere Maßnahmen anordnen.

Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist im Wald nicht gestattet.

Außerhalb des Waldes muss offenes Feuer mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Auch an erlaubten Feuerstellen muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Waldbrandgefahren an den heißen Tagen und gibt unter www.dwd.de/waldbrand weitere Informationen.