Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz

Offenbach. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Dienstag kann es vor allem im Nordwesten und Norden einzelne kurze Gewitter mit starken bis stürmischen Böen von bis zu 70 Stundenkilometern geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Ansonsten erwartet die Menschen am Dienstag immer wieder Schauer bei Tageshöchstwerten zwischen 17 und 20 Grad und 20 bis 22 Grad in der Vorderpfalz. In den Hochlagen wird es etwa 15 Grad warm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht zum Mittwoch ist es trocken bei Temperaturen von neun bis sechs Grad, in der Eifel vier Grad. Am Mittwoch kann es dann auch längere sonnige Abschnitte geben. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Im höheren Bergland liegen die Temperaturen bei etwa 17 Grad.