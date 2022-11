Wechselhaftes Wetter an Rhein - Wintereinbruch auf dem Feldberg

Offenbach/Feldberg. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfte wechselhaftes Wetter die kommenden Tage bestimmen. Nachdem der Sonntag zunächst noch niederschlagsfrei starten soll, zieht im Tagesverlauf dichte Bewölkung mit etwas Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Richtung Abend frischt der Wind dann auf, im Bergland sind abends und in der Nacht teilweise stürmische Böen möglich. Die Temperaturen dürften am Sonntag 13 Grad nicht überschreiten. Auch zum Start in die neue Woche sagt sich den Meteorologen zufolge etwas Regen an, am Montagabend soll es sich dann auflockern - maximal seien an dem Tag 17 Grad drin.

Wintervorboten auf dem Feldberg

Ein Mini-Wintereinbruch hat den höchsten Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, den 1493 Meter hohen Feldberg bei Freiburg, am Samstag mit einer leichten Schneeschicht überzogen. "Ganze drei Zentimeter sind zusammengekommen", sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes mit Blick auf die Daten von 7.00 Uhr. "Das wird sicherlich 'ne kurze Sache sein." Da die Temperaturen im Tagesverlauf leicht über null Grad liegen sollten, werde der Schnee bald wegtauen. Es könnten aber immer mal wieder Schneeflocken fallen.

In der Nacht zu Sonntag müssten insbesondere Autofahrer in der Region auf Höhen ab 1000 Metern mit überfrierender Nässe rechnen. In den kommenden Tagen soll es aber wieder milder werden, so dass Schnee und Eis den Prognosen zufolge erstmal kein Thema mehr sein dürften.