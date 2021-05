Wattwagenfahrer demonstrieren vor der Insel Neuwerk

Neuwerk/Cuxhaven. Mit einer Demonstration im Watt haben rund 60 Bewohner der Insel Neuwerk und Cuxhavener Wattwagenfahrer am Dienstag auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Sie fürchten um die Erreichbarkeit der Insel. Ein tiefer Priel rund drei Kilometer vor der Insel, das sogenannte Duhner Loch, verhindert ihren Worten nach immer häufiger Fahrten mit dem Wattwagen oder dem Trecker zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk. „Das Duhner Loch ist in den letzten Jahren durch Strömung und andere Einflüsse immer tiefer geworden“, betonte Inselobmann Christian Griebel. Die Demonstrierenden verlangen bauliche Maßnahmen, damit der Weg durchs Wattenmeer dauerhaft gewährleistet ist. Sie kamen zu Fuß, mit Kutschen, Treckern, und Pferden und versammelten sich an Seiten des Priels. dpa

