Berlin. Am 25. März und 1. April ist sie wieder in „Der Irland-Krimi“ zu sehen: als Profilerin in Galway. Eine starke Figur für Désirée Nosbusch. Dabei hatte die 56-Jährige, die in Luxemburg lebt und oft nach Berlin pendelt, mit dem Schauspiel eigentlich schon abgeschlossen. Aber dann kam das Angebot zu „Bad Banks“, das ihr ein fulminantes Comeback bescherte.

Frau Nosbusch, Demnächst sind Sie in zwei neuen Folgen von „Der Irland-Krimi“ zu sehen. Haben Sie eine persönliche Verbindung zu dem Land?

Die Anfänge der Karriere Désirée Nosbuschs erster öffentlicher Auftritt war 1977 im Alter von zwölf Jahren als Radiomoderatorin bei Radio Luxemburg. 1981 spielte sie in ihrem ersten Kinofilm „Nach Mitternacht“. Für das ZDF moderierte sie die Musiksendungen „Hits von der Schulbank“ (1980), „Hits mit Désirée“ (1980) und „Musicbox“ (1982). ZRB

Désirée Nosbusch: Vor den Krimis hatte ich keine. Aber in Los Angeles, wo ich 27 Jahre lang gewohnt habe, gibt es eine große irische Community. Deshalb habe ich viele enge Freunde aus Irland. Meiner Freundin Helen habe ich immer gesagt, du bist der liebste Mensch der Welt. Aber als ich die ersten „Irland-Krimis“ in Galway gedreht habe, musste ich ihr sagen: Die sind ja alle so nett! Dort arbeiten zu dürfen, ist immer wieder ein Geschenk.

Sind Sie damit auch in Irland bekannt geworden? Grüßt man Sie in Galway jetzt schon auf der Straße?

Nosbusch: Ich glaube, man kennt mich nicht als Schauspielerin. Aber als die eine, die ab und an mal hier ist.

Sie begannen in den 80er Jahren als Jugendmoderatorin und waren bald auch als Schauspielerin populär. Aber zuletzt waren Sie gefühlt lange weg. „Bad Banks“ war wie ein Comeback.

Nosbusch: Klar war das ein Comeback! „Bad Banks“ hat mich aus meinem selbstgewählten Rückzug gerissen. Der Grund, warum ich nicht mehr so präsent war, ist ganz simpel: Das, was ich gern machen wollte, bekam ich nicht mehr. Das traute man mir nicht zu. Und bei dem, was man mir gab, hatte ich das Gefühl, dass ich mich wiederhole. Ich wollte nicht das verraten, was ich so liebe. Ich suchte meine künstlerische Erfüllung dann woanders, am Theater in Luxemburg, das war eben eine kleinere Bühne. Und ich dachte, an großen Dingen in Deutschland machst du halt nur noch Moderationen. Ich wollte meinen Frieden damit schließen. Ich habe meine Agentin auch schon gebeten, mich aus der Kartei zu nehmen. Aber als dann „Bad Banks“ kam, war mir klar, das ist die eine Chance, die dir das Leben gibt. Wenn du die richtig machst, könnte sich noch mal eine Tür öffnen.

Ihr erster großer Film war 1982 „Der Fan“. Sie haben den bis heute nie gesehen?

Nosbusch: Nein. Und ich habe auch nicht vor, es zu tun. Ein Film kann so erfolgreich sein, wie er will. Wenn es keine schöne Erfahrung war, reißt das nur Wunden auf. Und „Der Fan“ war eben keine schöne Erfahrung. Ich stehe schon gerade für das, was ich tue. Aber anschauen muss ich das nicht. Das würde nur wehtun.

Sie haben damals gegen den Film prozessiert. Sie wurden mit 16 regelrecht ausgenutzt, waren die ganze Zeit nackt zu sehen. Obwohl man Ihnen etwas anderes zugesichert hat.

Nosbusch: Danke, dass Sie das so sehen und das ansprechen. Dann merke ich, es war nicht umsonst. Heute würde man #MeToo sagen, damals war das „künstlerische Freiheit“. Ich musste dauernd nackt spielen, man beschwichtigte mich aber, man würde nur mal einen Arm oder ein Bein sehen. Ich war damals 16, vielleicht war ich auch naiv. Aber ich habe eben vertraut! Man hat mir dann keine Muster mehr gezeigt, und als ich darauf bestand, sie zu sehen, fiel ich aus allen Wolken. Der Prozess hat leider nichts gebracht, er hat dem Film eher noch mehr Aufmerksamkeit beschert. Ich wollte aber ein Zeichen setzen. Und zeigen, dass man sich wehrt. Ich war dann aber die, die protestiert hat. Für Fernsehsender war ich erst mal nicht tragbar. Und hatte plötzlich keine Arbeit mehr.

Dann dürften Sie froh sein, dass durch die #MeToo-Debatte endlich ein Umdenken in der Gesellschaft eingesetzt hat?

Nosbusch: Es geht nicht darum, recht zu bekommen. Aber ich habe mich immer als Kämpfer für die Gerechtigkeit gesehen. Natürlich fragte ich mich damals: Lag ich falsch, hab ich mich überschätzt? Aber es ist schön, wenn man sieht: Man lag eben nicht falsch. Natürlich muss man vorsichtig sein, man darf nicht alles in einen Topf werfen. Aber ich finde, die Diskussion ist aufgeflammt und dann sang- und klanglos verschwunden. Es wurden ein paar Namen genannt, diese Herren wurden in Frührente geschickt, totgeschwiegen oder verschwanden aus der Öffentlichkeit. Aber das reicht nicht. Man muss der Sache auf den Grund gehen. Stattdessen wirft man Frauen, die sich jetzt zu Wort melden, vor, sie seien Trittbrettfahrer oder suchten ihren „moment of fame“. Das ist sehr unfair. Niemand geht mit so etwas raus, wenn er nicht muss oder glaubt, dass er damit anderen helfen kann.