Warum wir neidisch sind

Berlin/Köln. Na, wann waren Sie zuletzt neidisch? Erst gestern? Oder vor ein paar Tagen? Der Nachbar hat sich ein neues schickes E-Bike gegönnt, die Nachbarin einen Hightech-Gasgrill. Die Bekannten hatten Freunde auf die Terrasse eingeladen. Der junge Kollege wurde bereits geimpft – und Sie nicht.

Sie sind mit diesem Gefühl nicht allein. Laut Jan Crusius ist neidisch zu sein eine sehr alltägliche Situation, in der wir uns alle immer wieder befinden. Der Sozialpsychologe arbeitet an der Universität Köln und ist führender Neidforscher in Deutschland. Er erklärt, dass Neid immer dann entsteht, wenn andere etwas haben, was wir gerne hätten. „Wir empfinden eine schmerzhafte Unterlegenheit“, beschreibt Crusius. „Dieser Schmerz ist eigentlich der Kern des Neids.“

Impulskontrolle sinkt

Dieses Gefühlt ist oft gut nachvollziehbar. Die Impfung gegen Covid-19 beispielsweise ist eine Sache, der die viele gerade entgegenfiebern. Hoffnung auf etwas mehr Sicherheit, mehr Normalität, die Aussicht darauf, wieder Reisen zu können. Sind wir neidisch, hat jemand etwas, das auch wir wollen. Beim Impfstoff etwa ist das – zumindest noch ein paar Wochen – ein rares Gut.

In einer ohnehin psychisch belastenden Zeit wie einer Pandemie ist es nicht verwunderlich, dass Emotionen mal hochkochen. Der Neid überkommt einen. In den Augen des Neurologen und Angstforschers Gerald Hüther ist dieses Verhalten „so primitiv wie im Tierreich“. Dahinter stecke die eigene Angst, die viele aktuell umtreibe. Diese Angst bringe – vereinfacht formuliert – die Verschaltungen im Frontalhirn durcheinander, erklärt Hüther. „Wunderbare Dinge wie Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle sind dann quasi nicht mehr brauchbar.“

Es gebe die Erwartungshaltung, alles organisieren zu können, „alles hinzubekommen, sich impfen zu lassen, dieses und jenes zu machen, um damit aus der Gefahrenlage herauszufinden“, sagt der Neurologe. „Und dann erlebt man, dass andere das bekommen, was man eigentlich selbst haben möchte.“ Dadurch entstehe die Angst, zu kurz zu kommen. Dem anderen das nicht zu gönnen sei eine Bewältigungsstrategie gegen diese Angst. Überspitzt formuliert Hüther: „Man versucht, den anderen gedanklich regelrecht loszuwerden, damit man sich dieser begrenzten Ressource selbst bemächtigen kann.“

Hüther zufolge sind Menschen schneller neidisch, die sich in der Gesellschaft nicht wohlfühlten. „Man hat vielleicht schon immer das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Nicht das zu bekommen, was man sich eigentlich gewünscht hatte.“ Neid sei ein Gefühl der Bedürftigkeit, sagt Hüther. Diese Selbsterkenntnis sei unbequem und gehe mit neuen Ängsten einher. Um besser damit umgehen zu können, rät Hüther, liebevoller zu sich selbst zu sein. Sich zu fragen: Tut mir das, was ich gerade mache, gut?

Es geht auch um Gerechtigkeit

Laut Neidforscher Crusius ist es aber nicht immer so, dass Neid in Feindseligkeit und Missgunst mündet. Denn es gebe auch die motivierende, konstruktive Variante: „Ich nehme mein Gegenüber als Vorbild, versuche mich zu verbessern, dahin zu kommen, wo diese andere Person auch ist, das zu erreichen, was sie hat, und schaue mir, falls möglich, etwas ab“, so Crusius.

Mit Blick auf die Impfung gegen Covid-19 könnte dies sein, sich etwa zusätzlich zu einem Impfzentrum auch über den Hausarzt zu registrieren oder sich nach Abwägung für einen anderen, verfügbaren Impfstoff zu entscheiden. Mit Blick auf finanziellen Erfolg könnte man erfragen, wo eine Person beispielsweise im Alltag Entbehrungen in Kauf nimmt, um Geld auf die Seite zu legen, über Sparpläne oder Weiterbildungen nachdenken.

Neid ist daher in Crusius Augen nicht nur schädlich, auch wenn er sich für einen selbst erst mal schlecht anfühlt. „Sich zu vergleichen ist total menschlich“, sagt er. Vieles könne man sich ohne Vergleich gar nicht vorstellen. Den Rat, man solle sich nicht mit anderen vergleichen, hält er daher schlicht für unmöglich. „Sich zu Vergleichen und der Neid, der daraus mitunter entsteht, bringt uns persönlich, aber auch uns als Gesellschaft voran“, meint der Sozialpsychologe. Denn: „Neid deckt durchaus auch Missstände auf.“

Gerade in unsicheren Zeiten wie einer Pandemie seien Vergleiche wichtig: Welche Regeln gibt es? Wie verhalte ich mich? Crusius: „Warum missgünstiger Neid in solch angespannten Situationen häufiger auftaucht, liegt daran, dass wir uns oft nicht einig darüber sind, was gerechtfertigt ist und was nicht.“ Hinter dem Neid stecke eine Gerechtigkeitsdebatte, die dieser anstößt.

Sei man sich als Gesellschaft einig, dass etwas ungerecht ist, könne das Veränderung bewirken. „Aus Neid wird Empörung“, erklärt Crusius. Als Beispiel nennt er Impfvordrängler, denen ihr Fehlverhalten aufgezeigt werde. Es gehe darum, eine soziale Schieflage abzustellen.