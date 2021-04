Frankfurt/Main. Die Zahl der Organspender in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie nahezu unverändert geblieben. In anderen europäischen Ländern, insbesondere in Spanien und Frankreich, waren dagegen zum Teil prozentual zweistellige Einbrüche zu beobachten, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervorgeht.

Mit der Transplantation von insgesamt 2941 Organen von 913 verstorbenen Spendern habe es in Deutschland nur einen leichten Rückgang um zwei Prozent gegeben. Nieren mit 1447 Transplantationen und Leber mit 746 Organspenden waren am häufigsten. Bei Nieren gab es aber eine lange Warteliste von 7338 benötigten Organen. Insgesamt standen Ende vergangenen Jahres bundesweit 9463 benötigte Organe auf der Warteliste, so die DSO. Bislang gebe es in Deutschland keinen direkten Zusammenhang zwischen den Organspendezahlen und der Corona-Pandemie. dpa