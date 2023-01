Warnung vor Glätte und Sturmböen in Teilen Baden-Württembergs

Stuttgart. Vorsicht Rutschgefahr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Glätte und Sturm in Teilen des Landes gewarnt. Im Norden sind am Vormittag oberhalb von etwa 400 Metern etwas Neuschnee sowie Glätte zu erwarten, wie der DWD am Montag mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf könne es auch im Süden schneien. In Richtung Hohenloher Ebene könne gefrierender Regen Glatteis auslösen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Bergland sind dem DWD zufolge Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern möglich. Im Hochschwarzwald könnten Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometer erreichen.