Walross an Polens Ostseeküste gesichtet

Warschau. Wenige Tage nach der Stippvisite eines Walrosses auf Rügen ist auch an Polens Ostseeküste ein Tier gesichtet worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Spaziergänger habe das Walross an einem einsamen Strand in der Nähe der Ortschaft Mielno etwa 140 Kilometer östlich von Swinemünde entdeckt und fotografiert, berichtete die Onlineausgabe der Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Donnerstag.

Da es sich um die erste dokumentierte Sichtung eines Walrosses in der südlichen Ostsee handele, könne man mit «hundertprozentiger Sicherheit» davon ausgehen, dass es das gleiche Tier wie zuvor auf Rügen sei, sagte Iwona Pawliczka vel Pawlik, Leiterin der Meeresbeobachtungsstation der Universität Danzig auf der Ostseehalbinsel Hel, der Deutschen Presse-Agentur. Auch ihre Analyse der Fotos von dem zwei Meter langen Tier habe diese Annahme bestätigt.

Mehr zum Thema Tiere Walross begeistert Schaulustige auf Rügen - und zieht weiter Mehr erfahren Unfälle Deutscher vor der Küste von Formentera ertrunken Mehr erfahren Rügen Frau stürzt zwölf Meter tief aus Fenster - und überlebt Mehr erfahren

Damit das Walross nicht von Schaulustigen bedrängt wird, geben die polnischen Wissenschaftler den ganz genauen Ort, an dem sich der Meeressäuger ausruht, nicht bekannt. In der vergangenen Woche hatte das Walross mit seiner Stippvisite auf Rügen viele Touristen angelockt. Nach einer kurzen Pause am Strand war es wieder davon geschwommen.