Waldbrände und Regenfälle

Rom/Toulon/Athen. Der Kampf gegen die Flammen und Fluten in Europa geht mit weiter. Ein Überblick.

Im Süden Frankreichs wüten seit Tagen ausgedehnte Waldbrände. © dpa

Frankreich

Mit einem Großaufgebot kämpfte die Feuerwehr in Südfrankreich gegen ausgedehnte Waldbrände. Die Behörden meldeten ein Todesopfer. Die Flammen im bergigen Hinterland der Bucht von Saint-Tropez seien noch nicht unter Kontrolle. Die Brände waren nach Trockenheit und Hitze am Montag ausgebrochen.

Italien

In der süditalienischen Region Kalabrien ist ein weiterer Menschen vermutlich im Zusammenhang mit den Waldbränden gestorben. In Kalabrien wüteten in den vergangenen beiden Wochen heftige Waldbrände. Vier Menschen kamen dabei bereits ums Leben. Im Norden Italiens waren die Feuerwehren mit den Auswirkungen schwerer Regenunwetter beschäftigt. In Südtirol entfernten Einsatzkräfte Schlamm, nachdem im Norden der Provinz Bäche über die Ufer getreten waren.

Israel

Ein massiver Waldbrand westlich von Jerusalem ist nach knapp drei Tagen gelöscht. Dies bestätigte am Mittwoch ein Sprecher des israelischen Ministers für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev. Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen und hatte sich trotz aller Bemühungen der Feuerwehr anfangs immer weiter ausgebreitet.

Schweden

Heftige Regenfälle haben im Osten Schwedens zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen sei die Gegend rund um Gävle, wo am Mittwoch ganze Wohngebiete unter Wasser standen, meldete die Nachrichtenagentur TT. Der Regen überflutete Bahngleise. Die Polizei forderte die Menschen auf, zu Hause zu bleiben – auch der Schulstart wurde abgesagt. dpa