Waffenteile entdeckt

Eckernförde/Kiel. Im Zusammenhang mit den Todesschüssen von Dänischenhagen und Kiel haben Taucher Waffenteile im Eckernförder Hafenbecken gefunden. Die Teile sollen jetzt untersucht werden. Weitere Einzelheiten nannte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Freitag nicht. Es hatte entsprechende Hinweise gegeben, dass der mutmaßliche Täter die Tatwaffe ins Hafenbecken geworfen haben könnte. Als er sich am Mittwochabend in Hamburg der Polizei stellte, trug er eine Waffe bei sich. Ob mehrere Waffen verwendet wurden, werde noch untersucht, hieß es.

Im Haus des mutmaßlichen Todesschützen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schreckschusswaffen gefunden worden. Die scharfen Schusswaffen, die der 47 Jahre alte Mann als Jäger legal in seinem Haus in Westensee in Schleswig-Holstein aufbewahrt hatte. Der Mann sitzt wegen des Verdachts des Mordes in zwei Fällen und des Totschlags in einem Fall in Untersuchungshaft. Er soll am Mittwoch in Dänischenhagen seine von ihm getrennt lebende 43 Jahre alte Ehefrau und einen Mann erschossen haben. In Kiel soll er tödliche Schüsse auf einen 52 Jahre alten Bekannten abgefeuert haben. dpa