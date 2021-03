Südwest. Das Wetter in Baden-Württemberg wird am Dienstag sommerlich warm. Von einigen Schleierwolken abgesehen gibt es viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei 19 Grad im Bergland und bei 25 Grad am Rhein. Auch am Mittwoch und Donnerstag scheint die Sonne, es bleibt warm bei 20 Grad im Hochschwarzwald und 26 Grad an den Flüssen.

AdUnit urban-intext1

Zum Osterwochenende hin wird das Wetter unbeständig. Bereits am Karfreitag rechnet der DWD mit gebietsweisen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad auf der Alb, bis 20 Grad im Hochrheintal. Vereinzelt soll es Gewitter geben.