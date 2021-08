Von „cringe“ bis „wild“

Stuttgart. Jugendliche sind aufgerufen, aus zehn Vorschlägen das Jugendwort des Jahres 2021 zu wählen. Auf der am Montag vom Langenscheidt-Verlag veröffentlichten Liste der Top 10 stehen Begriffe wie „Sheesh“ (Ausdruck des Erstaunens), „wild“ (krass), „cringe“ (peinlich, Fremdscham) und „sus“ (verdächtig). Das Wort „sus“ hat seinen Ursprung in dem beliebten Online-Spiel Among Us. Auch „akkurat“, „same“ (Zustimmung signalisierend), „Digga“ (Freund, Kumpel) und „papatastisch“ (fantastisch, schön) stehen auf der Liste. „Geringverdiener“ ist eine scherzhafte Beleidigung für Verlierer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem jahrelang Erwachsene über das Jugendwort des Jahres entschieden hatten, waren 2020 zum ersten Mal Jugendliche selbst zur Wahl darüber aufgerufen. Für das Jugendwort kann bis 13. September aus den Top 10 ausgewählt werden. Aus den entstandenen Top 3 können Jugendliche erneut bis 18. Oktober ihren Favoriten wählen. Das Jugendwort des Jahres 2021 soll dann am 25. Oktober verkündet werden.