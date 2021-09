Vielerorts fehlt Strom

Washington/New York. Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Unwettern infolge von Hurrikan „Ida“ gehen in mehreren US-Bundesstaaten weiter. Vielerorts stehen Häuser, Straßen und Bahnstrecken noch unter Wasser, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten. Hunderttausende Einwohner seien noch ohne Strom.

Bei heftigen Regenfällen und Überflutungen kamen nach Angaben der Notdienste allein im Nordosten des Landes 46 Menschen ums Leben, darunter 23 in New Jersey, 16 in New York und im Umland, 5 in Pennsylvania und je einer in Connecticut und Maryland. Zudem richteten nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes mindestens acht Tornados schwere Schäden an, vor allem in New Jersey. 13 weitere Tote waren nach dem Eintreffen von „Ida“ in Louisiana und Mississippi gemeldet worden, so dass es bislang mindestens 59 Todesopfer gibt. dpa