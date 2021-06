Viele Tote bei Unglück in Pakistan

Islamabad. Im Süden Pakistans sind bei einem Zugunglück mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 100 weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der staatlichen pakistanischen Eisenbahnen am Montag. Demnach entgleiste am frühen Morgen (Ortszeit) in der Provinz Sindh ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam. Mehrere Waggons fielen auf daneben liegende Gleise. Ein zweiter Zug kollidierte kurz darauf frontal mit diesen. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt.

Dem Sprecher zufolge brachten Rettungsteams die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. „Viele“ weitere Passagiere befanden sich in kritischem Zustand, wie der Sprecher sagte. Insgesamt seien rund 1000 Menschen an Bord der beiden Züge gewesen. dpa