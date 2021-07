Viele Tote bei Brand in Krankenhaus

Nassirija. Schwere Rauchwolken, orangerote Flammen in der Nacht: Wieder sind bei einem Brand in der Corona-Station eines irakischen Krankenhauses Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 92 Menschen starben, wie Ammar Baschar, Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde, am Dienstag sagte. Viele Menschen suchten noch nach Angehörigen. Die Staatsagentur INA berichtete zudem von rund 50 Verletzten, medizinische Kreise von 100 Verletzten.

Das Feuer war am späten Montagabend in einer Isolationsstation für Covid-19-Patienten im Krankenhaus in Nassirija ausgebrochen. Die Stadt liegt dreieinhalb Autostunden südlich der Hauptstadt Bagdad. Baschar zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers 63 Patienten auf der Station. Eine offizielle Erklärung über die Ursache des Feuers gab es zunächst nicht. Augenzeugen sagten, eine Sauerstoffflasche sei explodiert. Dies war Berichten zufolge auch Auslöser für einen ähnlich verheerenden Brand in einem Krankenhaus in Bagdad im April, bei dem 82 Menschen ums Leben kamen.

Rückschlag im Pandemie-Kampf

Für staatliche Infrastruktur im Irak fehlt es nach jahrzehntelangen Konflikten an Geld. Beide Brände seien Ergebnis „anhaltender Korruption und Misswirtschaft“, schrieb der Präsident Barham Salih.

Die Tragödien sind ein Rückschlag im Kampf des Landes gegen die Pandemie, bei dem die Mittel ohnehin knapp sind. Bisher wurden im Irak 1,4 Millionen Infektionen und 17 500 Todesfälle gemeldet. Die Impfungen kommen nur langsam voran: Der Statistik-Website Our World in Data zufolge haben weniger als zwei Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten.

In Nassirija brachten Zivilschützer die Flammen am Abend schließlich unter Kontrolle. Videos zeigten chaotische Szenen, in denen Helfer die Opfer in Decken gehüllt nach draußen tragen. Es wurde erwartet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. dpa