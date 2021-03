Brüssel. Weniger schlafen von Samstag auf Sonntag: Den Menschen in Deutschland steht am Wochenende wegen der Zeitumstellung eine kürzere Nacht bevor. Pünktlich um 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen wird der Zeiger auf 3 Uhr gerückt. Bis Ende Oktober gilt dann die Sommerzeit. Auch in den meisten anderen europäischen Ländern wird am Wochenende an der Uhr gedreht. Island ist eine Ausnahme.

AdUnit urban-intext1

In der EU sollte das halbjährliche Ritual längs abgeschafft sein. Auch die Deutschen wären dafür. Laut einer Forsa-Meinungsumfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit finden 72 Prozent die Zeitumstellung „überflüssig“. Allerdings könnte eine Abschaffung für viele Menschen in der Mitteleuropäischen Zeitzone auch Nachteile mit sich bringen: Käme die dauerhafte Sommerzeit, hieße das für Spanien im Winter Dunkelheit bis kurz vor 10 Uhr. Einigen sich alle auf Winterzeit, würde es in Warschau im Sommer schon um 3 Uhr hell. Die Zeitumstellung zweimal im Jahr dämpft diese Extreme. dpa