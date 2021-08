Verheerende Feuer in Algerien

Athen/Rom/Mamaris/Algier. Während die Waldbrände mancherorts vorübergehend unter Kontrolle gebracht werden, haben sie andernorts weiter verheerende Auswirkungen. In Algerien sind bislang mehr als 60 Menschen getötet worden, berichtete das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Zwölf Soldaten befinden sich in kritischem Zustand. In Griechenland beruhigt sich die Situation vorläufig leicht, in der Türkei lassen Winde das Brandrisiko steigen.

In Algerien sind mehr als 100 Brände ausgebrochen, von denen 86 noch nicht gelöscht seien. Besonders betroffen ist die Region Tizi Ouzou östlich von Algier – dort wüten derzeit noch 30 Großbrände.

In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden derweil leicht entspannt. Auf der Insel Euböa gab es am Mittwoch weiterhin viele, aber kleinere Brände. Auf der Halbinsel Peloponnes wütet das Feuer ebenfalls weiter, doch auch dort war die Lage am Mittwoch etwas besser, wie der griechische Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris sagte. Das liege nicht zuletzt an den vielen internationalen Helfern. Deutsche Helfer sind unterdessen zur Brandbekämpfung in der griechischen Hafenstadt Patras eingetroffen. Insgesamt werden laut griechischem Zivilschutz gut 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks erwartet.

Brandorte schwer zugänglich

In der Türkei machen den Einsatzkräften Wind und Temperaturen um die 40 Grad zu schaffen. Zwei Brände in den Bergen der Gemeinde Köycegiz im westtürkischen Mugla seien erneut außer Kontrolle geraten, sagte der Leiter der Feuerwehr, Bahattin Yavuz, am Mittwoch. Dörfer seien aber nicht bedroht. Die Brände in dem schwer zugänglichen Gelände würden aus der Luft und am Boden bekämpft. In der Provinz Antalya sei ein Brand in der Nähe eines Wohngebiets der Stadt Manavgat ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der dpa. In Italien kämpfte die Feuerwehr weiter gegen die Waldbrände im Süden und auf Sizilien. dpa

