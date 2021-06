Verfolgungsjagd am Kurfürstendamm

Berlin. Bei einer Verfolgungsjagd zwischen einem Mietwagen und der Polizei ist es in Berlin-Charlottenburg zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Fünf Menschen wurden laut Berliner Feuerwehr verletzt, vier davon kamen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto am Samstagabend kurz nach 23 Uhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem Kurfürstendamm in Richtung Breitscheidplatz unterwegs.

Der 23-jährige Fahrer habe die Anhaltesignale der Beamten ignoriert. Ein Streifenwagen folgte ihm. Als der 23-Jährige die Kontrolle verloren habe, sei es zum Zusammenstoß der beiden Wagen gekommen. Parallel kam es zu einem Unfall mit einem anderen Polizeiwagen, der per Funk zur Unterstützung gerufen worden war. Er stieß den Angaben zufolge auf einer Kreuzung mit einem Wagen zusammen. dpa