Rhein-Neckar. Meist bleibt es am Donnerstag stark bewölkt in der Metropolregion. Der Regen zieht am Vormittag nach Osten. Ab Mittag abgesehen von vereinzelten Schauern meist trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen äußerst milde 15 Grad.

