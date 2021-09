Verdächtiger Koffer in Düsseldorf: Polizei gibt Entwarnung

Düsseldorf (dpa) - Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers in einem Düsseldorfer Hotel haben die Ermittler Entwarnung gegeben.

In dem am Freitag bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften entdeckten Gepäck seien Kleidung und Reiseutensilien gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Koffer war zuvor von Sprengstoffexperten untersucht worden.

Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren am Freitag nach dem Fund einer Schusswaffe in einem der Hotelzimmer ausgerückt. Ein Mann, dem die Waffe zugerechnet werde, wurde festgenommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Polizeisprechers um einen 40 Jahre alten Hotelgast. Er sei vernommen worden und befinde sich in Gewahrsam. Die Polizei machte keine Angaben, wo der Koffer gefunden wurde und wer der Besitzer ist.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-262226/6

