Verdächtiger bei Paris gefasst

Hanau/Paris. Nach dem Tod eines Geschwister-Paars in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Frankreich festgenommen. Es handele sich um den 47-jährigen Vater der Kinder, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Samstag. Das siebenjährige Mädchen und der elfjährige Junge waren am Mittwochmorgen auf einem Hochhausbalkon und neben dem Gebäude gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Mordverdachts gegen den Mann. Auf dem Boden neben dem Hochhaus, in dem die Kinder gelebt hatten, lagen auch noch am Sonntag Teddybären, Blumen und eine bunte Kindersonnenbrille neben brennenden roten Kerzen und Kinderzeichnungen.

Zielfahndern des Hessischen Landeskriminalamtes sei es gelungen, die Spur des Verdächtigen aufzunehmen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau am Samstag mit. „Mit Unterstützung weiterer Experten der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes wurde der 47-Jährige am Samstagmorgen in der Nähe von Paris lokalisiert und dort festgenommen.“

Amt hatte Hinweise auf Probleme

Blumen, Kerzen und Teddys vor dem Haus, in dem die Kinder lebten.

Der Vater sei im Rhein-Main-Gebiet wohnhaft. Er leistete den Angaben zufolge keinen Widerstand bei der Festnahme. „Bislang hat er sich zu der Tat nicht geäußert“, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Hanau gehe davon aus, dass er in wenigen Wochen nach Deutschland überstellt wird. Nach den Worten der Sprecherin hat der Mann die indische Staatsbürgerschaft. Auch bei seiner Familie werde davon ausgegangen. Dem Hanauer Jugendamt hatten bereits vor mehreren Monaten Hinweise auf familiäre Probleme vorgelegen, wie die Stadt bekanntgegeben hatte.

Laut Obduktion starb das Mädchen an Verletzungen durch „scharfe Gewalteinwirkung im Halsbereich“. Bei dem Jungen hätten innere Verletzungen zum Tod geführt, die auf einen Sturz aus großer Höhe zurückzuführen seien. dpa