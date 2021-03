Dresden. Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden fahndet die Polizei nach vier weiteren Tatverdächtigen. Der Vorwurf lautet auf Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Den vier Beschuldigten wird vorgeworfen, die Tat vorbereitet zu haben, indem sie den Tatort in dem Schatzkammermuseum Ende November 2019 ausgespäht haben. Die Erkenntnisse sollen sie den an der Tatausführung beteiligten Beschuldigten zur Verfügung gestellt haben. Aus den Aufnahmen der Videoüberwachung geht demnach hervor, dass sich das Quartett an dem Fenster aufgehalten hatte, durch welches die Täter in die Museumssammlung eindrangen. Zudem hatten die vier Beschuldigten die Vitrine näher begutachtet, aus welcher der Schmuck entwendet wurde.

Bei dem Einbruch hatten die Täter historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Knapp ein Jahr später schlug die Polizei in Berlin zu. Sie verhaftete drei junge Männer aus einem arabischstämmigen Clan. Ein 21-Jähriger wurde Mitte Dezember verhaftet, sein verdächtiger Zwillingsbruder ist noch auf der Flucht. dpa