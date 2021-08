Vater Spears tritt zurück

Los Angeles. Jubel und Erleichterung bei den Unterstützern der „Free Britney“-Bewegung: Der Vater von Britney Spears hat angekündigt, als Vormund seiner Tochter zurückzutreten. Zum „richtigen Zeitpunkt“ werde er sich zurückziehen, hieß es in einer Gerichtserklärung von Jamie Spears, die am Donnerstag (Ortszeit) beim Superior Court in Los Angeles eingereicht wurde. Die Anwälte des 69-Jährigen führen darin aus, dass ein „ordnungsgemäßer Übergang“ zur Einsetzung eines neuen Vormunds Bedingung sei.

„Ich freue mich so sehr, diese Nachricht zu hören“, schrieb Paris Hilton. „Das war so lange überfällig, aber ich bin so froh, dass Britney endlich auf dem Weg ist, frei zu sein.“ Auch Fans von Spears feierten die Nachricht in sozialen Netzwerken – oft versehen mit dem Hashtag „#FreeBritney“. Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, wertete die Entwicklung als Sieg. Jamie Spears solle aber sofort als Vormund abtreten, sagte er in einer Mitteilung.

Rosengart hatte im Juli die Ablösung ihres Vaters als Vormund beantragt. Er hielt Jamie Spears „beschämende und verwerfliche Angriffe“ auf Britney vor. Es sollte weiterhin geprüft werden, ob sich der Vater als Vormund unrechtmäßig am Vermögen seiner Tochter bereichert habe, stellte Rosengart in Aussicht.

Die Anwälte von Jamie Spears betonten, der Vater habe von Anfang an im besten Interesse der Tochter gehandelt. Er sei aber zur Zielscheibe „ungerechtfertigter“ Angriffe geworden und wolle einen öffentlichen Kampf mit seiner Tochter um die Vormundschaft vermeiden. Die Sängerin steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie psychisch zusammengebrochen war. dpa

