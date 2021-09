Uschi Obermaier wagt mit 75 noch einen Neuanfang

Los Angeles. Uschi Obermaier gerät schnell ins Schwärmen. Begeistert erzählt das Ex-Model von seiner neuen, großen Leidenschaft. „Wir fahren durch das Tor und mein Herz hat sich gehoben – ich wusste sofort, das ist es. Es sind zwei Hektar Land, auf einer alten Farm mit Mandelbäumen, Oliven und fast 40 Feigenbäumen“. Für Obermaier, die an diesem Freitag 75 Jahre alt wird, war es Liebe auf den ersten Blick, als sie bei ihrer allerersten Reise nach Portugal in einem kleinen Ort an der Ostalgarve fündig wurde.

Nach 30 Jahren in Kalifornien hat die gebürtige Münchnerin im November 2019 ihre Wahlheimat, nordwestlich von Los Angeles in den Hügeln des Topanga Canyon, verlassen. „Alle Freunde sagten, das sei aber ganz schön mutig in meinem Alter, noch mal neu anzufangen.“ Auch für sie eine überraschende Wende. „Ich dachte ja auch, ich würde in meinem Haus im Topanga Canyon bis zum Ende meines Lebens bleiben, aber plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich dort stagniere. Ich wollte ein neues Leben – und da heutzutage niemand mehr an meine Tür klopft und mich an die Hand nimmt – Gott sei Dank – habe ich alleine genau das Richtige gemacht“, erzählt Obermaier wenige Wochen vor ihrem 75. Geburtstag im dpa-Interview.

Mit 37 Jahren ein neues Leben aufgebaut Zu den großen Lieben von Uschi Obermaier, neben Keith Richards und Jimi Hendrix, gehörte auch die Hamburger Kiez-Größe Dieter Bockhorn. 1973 lernten sie sich kennen, als Aussteiger reisten sie in einem umgebauten Wohnmobil jahrelang durch die Welt. Die Liebe nahm ein jähes Ende, als Bockhorn Silvester 1983 in Mexiko mit seinem Motorrad tödlich verunglückte. Mit 37 Jahren musste sich Obermaier ein neues Leben aufbauen. In Los Angeles entdeckte sie ihre Liebe zum Schmuckdesign. Und sie schrieb über ihr Leben, zuletzt in der Autobiografie „Expect nothing! Die Geschichte einer ungezähmten Frau“ (2013). dpa

Nur ein guter Freund, eine Mischung aus Schäferhund und Husky, kam mit. „Ich habe meinen Partner, Lulla, ein Mädchen natürlich, mit Männern hat man doch immer Probleme“, lacht Obermaier in die Kamera beim Video-Interview, mit Lulla an der Seite. „Das ist so ein lieber, smarter Hund. Ich bin total in sie verliebt. Und verliebt bin ich auch mit Haut und Haaren in das ganze Haus-Projekt“, sagt die frühere Sex-Ikone der 68er-Studentenrevolte.

Nacktfotos gingen um die Welt

Unangepasst und freiheitsliebend ist sie immer noch, nur die Leidenschaften haben sich geändert. Damals war sie mit Haut und Haaren auf andere Abenteuer aus. In den wilden sechziger Jahren schmiss sie ihren Job als Fotoretuscheurin, tourte durch Clubs und wurde als Fotomodell entdeckt. Sie verliebte sich in den Kommunarden Rainer Langhans. Im Sommer 1967 gingen Nacktfotos aus der legendären Berliner Kommune 1 mit Obermaier um die Welt. Die bildschöne Münchnerin wird zur Sex-Ikone, lässt sich auf Drogen und auf Rockstars wie Mick Jagger, Keith Richards und Jimi Hendrix ein.

„Mein Leben war schon genial. Dass ich so bevorzugt war, dass ich so viel reisen konnte und so interessante Leute kennengelernt habe, vor allem die, auf die ich es abgesehen hatte. Das war ja damals viel einfacher“, blickt Obermaier auf die „Sex, Drugs und Rock’n’Roll“-Zeiten zurück. „Weil ich so große Lieben erlebt habe, brauche ich das jetzt nicht mehr. Ich habe nichts verpasst, ganz im Gegenteil.“

Ihr neues Abenteuer in Portugal hält Obermaier seit Monaten auf Trab. „Ich wohne immer noch in meinem kleinen Gästehäuschen, weil das große Haus noch nicht fertig ist. Das gibt es immer wieder Hindernisse. Es ist Himmel und Hölle mit den Bauarbeiten, aber es wird so fantastisch sein. Ich baue mir hier wirklich ein Palästchen“, strahlt Obermaier in die Kamera.

Auf Instagram postet Obermaier Fotos von prallen Weintrauben und Ziegenherden gleich vor der Haustür, „einfaches Leben“ und „so friedlich“, schreibt das Ex-Model dazu. „Ich lebe hier im Garten Eden. Früher wäre mir das zu langweilig gewesen, aber heute finde ich es so schön, wenn ich über mein Land gehe und wieder etwas blühen sehe“, schwärmt sie.

Vom Model zur Landfrau? „Ich habe mir seit langem nicht mehr so gut gefallen wie jetzt“, strahlt Obermaier, kaum geschminkt („nur Lippenstift muss natürlich sein“), die dunkelbraunen Locken grau gesträhnt. So „befreiend“, dass sich hier kaum jemand um das Aussehen kümmert. „Da ich jetzt so alt bin, habe ich das Recht, auch ein Bäuchlein zu haben“, witzelt die Deutsche mit reichlich Sex-Appeal.

Keine Lust mehr auf alte Zeiten

Satt hat sie es aber, in Shows oder in Interviews über die alten Zeiten zu reden. „Ich lehne fast alles ab. Denn ich werde immer nur über das alte Leben gefragt. Das langweilt mich so, da habe ich mir schon den Mund fransig geredet. Ich lebe jetzt und das ist mir wichtig. Ich habe nicht mehr so einen Profilierungsdrang, ich muss nichts mehr beweisen, nichts mehr verkaufen. Das ist so befreiend“. dpa