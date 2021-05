USA erwarten Zikaden-Invasion

Washington. Sie sind dick, dumm und laut. Und sie sind viele. Sie werden den Himmel verschatten, in Bäumen hocken und auf Bürgersteigen wie lebendiges Teer herumkrabbeln. Sie werden den Menschen um die Köpfe schwirren und dabei mit ihren Liebesliedern einen Krach veranstalten, der selbst Rasenmäher übertönt. Sie – das sind Milliarden Mitglieder der Zikadenarten Magicicada septendecim, M. cassini und M. septendecula, die in den nächsten Tagen nach Überzeugung von Wissenschaftlern in Amerikas Hauptstadt Washington D. C. und mehr als einem Dutzend Bundesstaaten von Tennessee im Süden bis New York im Norden einfallen werden.

AdUnit urban-intext1

Von Harz und Pflanzensaft ernährt

Weil diese Plage wie von Geisterhand nur alle 17 Jahre stattfindet, ist die Region in einer Art Alarmzustand. Auf der Internetseite www.cicadamania.com kann jeden Tag frisch nachgelesen werden, wo die ersten Bannerträger dieses Naturschauspiels gesichtet wurden. „Der Boden muss mindestens 18 Grad Celsius warm und am besten vom Regen etwas aufgeweicht sein“, sagt der Wald- und Wiesenexperte Matt Kasson von der Universität von West Virginia. Der Stand am Wochenende: In mehreren Stadtteilen ist der Waldboden bereits ordentlich durchsiebt. Dutzende Kokon-ähnliche Panzer auf engstem Raum zeugen davon, dass die „Invasion” im Gange ist. In dieser Woche wird der Großauftritt der Zikaden erwartet. Wie auf Kommando kriechen dann Abermillionen Larven durch selbst gebaute „Kamine“ aus ihren 17 Jahre nicht verlassenen Schläferquartieren in etwa 50 Zentimeter Tiefe. Sie haben sich dort seit 2004 nur von Baumharz und Pflanzensaft ernährt. Damals regierte in den USA George W. Bush als Präsident, Griechenland wurde Fußball-Europameister. Andere Zikadenstämme treten alle 13 Jahre ans Licht.

Mahl für Mensch und Tier Manche Küchenchefs machen aus der Zikaden-Plage ein Geschäft. Mit Mehl bestäubt, in Butter geröstet, in Olivenöl frittiert oder mit Schokoladenguss überzogen, schreiben Gastrokritiker der „Washington Post“, sollen proteinreiche und glutenfreie Zikaden recht ordentlich schmecken; etwa nach Kartoffeln, Tofu oder Spargel. „Zikaden sind ein Thanksgiving-ähnliches Fest für Wildtiere“, heißt es weiter in der „Washington Post“. „Wenn sie auftauchen, fressen sich Vögel, Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Stinktiere, Ameisen, Waschbären, Schlangen, Frösche und Opossums etwa eine Woche lang satt, bis sie in ein Fresskoma fallen.“ Irgendwann haben sich die natürlichen Feinde überfressen. Was von der Brut dann noch übrig ist, pflanzt sich fort. Auch Haustiere wie Hunde laben sich an den Insekten. ZRB/dpa

Einmal oben angekommen, kraxeln sie die Bäume empor. Dann platzt ihr Panzer auf und ein schleimig-weißes Insekt kommt zum Vorschein. Nach zwei Stunden ist die kafkaeske Verwandlung abgeschlossen. Und ein ziemlicher Brummer, zwei bis vier Zentimeter lang, mit transparenten Flügeln und fünf roten Augen macht sich nach ein paar Tagen startklar.

Um Mrs. Zikade zu beeindrucken, stimmt Mr. Zikade mit seinen Trommelorganen tagelang bis zum Einbruch der Nacht einen wellenartigen Sirenengesang an. Gefällt das Open-Air-Konzert, sirent die Dame flügelschlagend zurück. Danach paaren sich die Wildfremden. „Er“ segnet bald das Zeitliche. „Sie“ legt wenige Wochen später bis zu 600 Eier in Baumrinden ab, die als Larven zu Boden fallen, sich einbuddeln und bedeckt halten. Bis die ganze Chose – im Großraum Washington – 2038 wieder von vorn losgeht.

AdUnit urban-intext2

Entomologen, vulgo: Insektenkundler, wissen um das Zikadentum seit dem 17. Jahrhundert. Was die auf die Woche genau eingehaltenen Zyklen erklärt, ist ihnen bis heute allerdings rätselhaft. Von einer biomolekularen inneren Uhr bis hin zu Langzeitauswirkungen der Eiszeit reichen die Vermutungen.

„Brood X“ frisst sich nicht wie die gemeine Heuschrecke durch Flora und Fauna, sticht auch nicht, lebt nur von Luft und Liebe und ist ungiftig. Dafür nicht sonderlich schlau. Die hirnlosen Tiefflieger dringen durch den Kamin in Wohnzimmer ein, ersaufen in Swimmingpools, scheuchen die Gäste von Barbecuepartys nach drinnen, beenden Picknicks und donnern vor die Scheiben von Autos und Häusern. Der Lärmpegel kann 90 Dezibel und mehr erreichen – vergleichbar mit dem eines Benzin-Rasenmähers.

AdUnit urban-intext3

Kopfhörer auf dem Schulweg

Jeff Grossmann, Washingtoner seit 40 Jahren, erinnert sich im Gespräch mit unserer Redaktion an die letzte Lärmorgie Anfang der 2000er-Jahre: „In unserem Garten saßen 20 000 Zikaden auf einem Baum. Nach zwei Tagen trugen die Kinder Kopfhörer auf dem Schulweg. Zu Hause konnten wir uns nur noch schreiend verständigen. Es war wirklich kaum mehr auszuhalten. Nur nachts hielten die Biester die Klappe.“ Wenn Corona es zulässt, wollen die Grossmanns vorübergehend nach Kalifornien flüchten. Dort ist zikadenfreie Zone.

AdUnit urban-intext4