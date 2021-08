Unwetter steuert auf Haiti zu

Saint-Louis-du-Sud. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti mit rund 1300 Toten könnten am Montag schwere Regenfälle die Rettungsarbeiten erschweren. Das tropische Tiefdruckgebiet „Grace“ drohe, die Situation in Gebieten zu verschlimmern, die bereits in großen Schwierigkeiten seien, teilte Haitis Zivilschutzbehörde mit. Das US-Hurrikan-Zentrum warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen. „Wir brauchen viel Unterstützung, um der Bevölkerung zu helfen, vor allem den Verletzten“, erklärte Haitis Premierminister Ariel Henry.

Nach dem Beben der Stärke 7,2 von Samstagmorgen (Ortszeit) hatte sich die Zahl der gemeldeten Opfer von 724 auf fast 1300 erhöht. Das Beben ereignete sich rund zwölf Kilometer von Saint-Louis-du-Sud entfernt in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört und Menschen unter Trümmern begraben. Es gebe mehr als 5700 Verletzte, berichtete die Zeitung „Le Nouvelliste“ unter Berufung auf den Zivilschutz.

„Tausende von Menschen sind noch immer auf den Straßen, um nach ihren Angehörigen zu suchen oder um ein paar ihrer Habseligkeiten unter den Trümmern zu bergen“, sagte Marcelo Viscarra, Landesdirektor der Kinderhilfsorganisation World Vision in Haiti. Laut Caritas International werden vor allem Nahrung, Trinkwasser, Zelte und medizinische Erstversorgung benötigt. Die Lage vor Ort sei chaotisch, das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Krankenhäuser waren überlastet. Im Innenhof eines Hospitals in Jérémie, einer der am stärksten betroffenen Städte, warteten Verletzte in Zelten auf ihre Behandlung. Straßen waren nach Erdrutschen versperrt.

Teile des Staats waren bereits 2010 von einem Erdbeben verwüstet worden. Im Zentrum des Bebens lag damals die Hauptstadt Port-au-Prince. 222 000 Menschen starben, mehr als 300 000 wurden verletzt. Auch politisch ist die Lage angespannt – im Juli war Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. dpa

