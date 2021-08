Unverwechselbar geradlinig: Hannelore Hoger wird 80

Frankfurt. Als Arte im Dezember 1993 einen Kriminalfilm mit einer neuartigen Polizistinnenfigur sendet, plant man für ein einziges Stück. Die Rolle ist für Hannelore Hoger geschrieben, auch wenn die Vorlage von Schriftstellerin Doris Gercke stammt. Aber wer als Hoger könnte eine solche eher halbsympathische Figur glaubhaft verkörpern? „Bella Block – Die Kommissarin“ ist eigensinnig bis exzentrisch, sarkastisch, auch ein wenig eitel, mit einem ganz undamenhaften Faible fürs Rauchen, Trinken, Fluchen und pampig Antworten. Mit unbestechlicher Urteilskraft und aufrechter Haltung zeigt Block aber auch ein Gespür für Verbrechensopfer, das Fernsehzuschauer bis dahin nicht kennen.

Bereits im ersten Bella-Block-Film, der zu ihrem 25. Dienstjubiläum spielt, erschießt sie einen Menschen in Notwehr. Zerbricht nicht, macht weiter. 37 Folgen und 25 Jahre später wird sie in der letzten Folge „Bella Block – Am Abgrund“ wieder zur Waffe greifen. Dieses Mal zwangseingewiesen in die Psychiatrie, sind die Koordinaten ihres moralischen Kompasses trotzdem unverrückbar. Es kommt nicht nur zur Entlarvung der Täter, sondern zum Showdown der Werte, auf deren Basis unsere Gesellschaft als Gemeinschaft existieren kann.

38 Folgen als Bella Block Hannelore Hoger wurde am 20. August 1941 in Hamburg geboren. Ihr Vater Leo Hoger war ebenfalls lange Jahre am Hamburger Ohnsorg-Theater engagiert, an dem auch Hannelore Hoger ihre Schauspielkarriere auf der Bühne begann. Einem breiten Publikum wurde Hoger durch ihre Rolle der Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen ZDF-Krimiserie bekannt. Hoger spielte die Rolle zwischen 1993 und 2018 in 38 Folgen. Die Episoden nahmen sich häufig schwieriger Themen wie Rassismus oder sexuellem Missbrauch an. seko

Hannelore Hoger, die am Freitag 80 Jahre alt wird, hat mit Bella Block Fernsehgeschichte geschrieben. Sie selbst stapelt lieber tief. „Kein bisschen weise“ sei die Kommissarin, was ihr die Figur sympathisch mache, „die hatte Möglichkeiten und war ein lebendiger Mensch, im Leben, die hatte eine Meinung und einen Beruf, der ihr gefiel.“ Und setzte mehr als einmal alles auf eine Karte. „Mit ihr ließ sich in Abgründe blicken, solange sie nur in der Nähe war“, heißt es beim ZDF, das sie Anfang Oktober als filmisches Geburtstagsgeschenk zusammen mit Tochter Nina Hoger in „Zurück ans Meer“ ermitteln lässt. Der legendäre ehemalige Fernsehspielchef des ZDF, Hans Janke, sagt es noch knapper: Sie hat „Format“.

Selbst als Regisseurin tätig

Das gilt für Block wie für Hoger, die 1941 in Hamburg ins Theatermilieu hinein geboren wird. Der Vater war Schauspieler und Inspizient am Ohnsorg-Theater. Schon das Mädchen Hannelore schnuppert Bühnenluft, absolviert dann eine Schauspielausbildung und spielt zunächst am Theater, auch an großen Häusern. Ab den 60ern sieht man sie im Fernsehen, dann auch im Kino. Von Peter Zadek bis Alexander Kluge – der auch ihr Lebensgefährte war –, von Volker Schlöndorff bis Rainer Kaufmann reicht die Liste großer Theater- und Filmleute, die ihre Arbeit beeinflussen. „Die Patriotin“ (Kluge) und „Die Zweite Heimat“ (Edgar Reitz), „Die Katze“ mit Götz George oder „Rossini“ von Helmut Dietl sind nur einige der Werke, die ihr erst bedeutende Preise und seit einigen Jahren viele Auszeichnungen für ihr Lebenswerk einbringen, so die „Besondere Ehrung“ des Grimme-Preises.

Hoger inszeniert auch selbst am Theater, etwa in Bochum oder Darmstadt. Dem breiten Publikum bekanntgeworden ist sie aber durchs Fernsehen. Und durch ihre Hörspielinterpretationen. Dass ihr soziales Engagement außergewöhnlich ist, ist weniger bekannt. Immer eindringlich, manchmal bewusst störrisch in ihren Rollen, ist sie eben keine, die sich beim Publikum lieb Kind macht.

Zu ihren herausragenden, nachhaltig wirkenden Fernsehfilmen zählen „Nichts für Feiglinge“ mit Frederick Lau, in dem sie mit großer Würde und Sinn für das Absonderliche eine an Demenz erkrankte alte Frau gibt, oder „Frau Roggenschaubs Reise“, in dem sie einmal mehr mit Zähigkeit ihr Gewissen entdeckt, ihren Horizont erweitert und verteidigt. Kaum eine Schauspielerin versteht es dabei wie Hannelore Hoger, unter der spröden, grauen Schale der Erscheinung Mitmenschlichkeit leuchten zu lassen.

Ersatz für Hannelore Elsner

Als Hannelore Elsner 2019 ihren Film „Lang lebe die Königin“ nicht mehr fertig drehen konnte, übernahm Hoger zusammen mit ihren Kolleginnen Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter die letzten Szenen der Figur einer sterbenden widerborstigen Grande Dame, als Hommage an Elsner. Jede der Charakterschauspielerinnen hatte für sich ihren Auftritt, und jede für sich zeigte eine Größe, die man im Fernsehen viel zu selten sieht.

Dass und wie eine Frau auch älter höchst attraktiv sein kann, ohne sich allzu geschmeidig machen zu müssen, zeigt Hoger zum Glück immer weiter. Neugierig sein, mit frischem Blick schauen, durchlässig für neue Erfahrungen bleiben und Standpunkte der Humanität dabei verteidigen, dafür steht Hannelore Hoger auch nach ihrem 80. Geburtstag und hoffentlich noch lange. Ihre Unverwechselbarkeit wird doch so gebraucht. epd

